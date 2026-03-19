Bursa'da helikopter destekli bayram trafiği denetimi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentin farklı noktalarında denetimlerini sürdürürken, trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı helikopterle de havadan kontrol sağladı.

Bursa'da helikopter destekli bayram trafiği denetimi

Yiğithan HÜYÜK Hüseyin SEZGİN/BURSA, (DHA)- BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentin farklı noktalarında denetimlerini sürdürürken, trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı helikopterle de havadan kontrol sağladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı tatili öncesi trafik denetimlerini artırdı. İstanbul-Bursa-İzmir otobanı üzerinde yoğunluk yaşanan noktalar tespit edilip, ekipler yönlendirildi. Havadan yapılan denetimlerle tespit edilen ihlaller, karadaki ekiplere bildirildi. Jandarma tarafından Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında, 19-22 Mart tarihleri arasında trafik kazalarının meydana gelmesini engellemek amacıyla 4 bin 855 kilometrelik yol ağında günlük 71 trafik timi ve 188 personel ile denetim ve kontroller yapılacağı, bayram süresince sayının artarak toplam 286 trafik timi ve 752 personel ile vatandaşların huzurlu seyahat etmesinin sağlanacağı kaydedildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
iPhone'lar için yapay zeka tarayıcısı yayınlandı!iPhone'lar için yapay zeka tarayıcısı yayınlandı!
Esenyurt’ta sağlıksız üretim yapan işletme mühürlendiEsenyurt’ta sağlıksız üretim yapan işletme mühürlendi

En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD ve İsrail için kritik çağrı! Türkiye detayı...

İran'dan ABD ve İsrail için kritik çağrı! Türkiye detayı...

Dünyanın en büyük doğal gaz tesisleri vuruldu! Trump'tan, 'Siz vurmazsanız biz de vurmayız' çıkışı

Dünyanın en büyük doğal gaz tesisleri vuruldu! Trump'tan, 'Siz vurmazsanız biz de vurmayız' çıkışı

(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İftar yemeğindeki tarzı eleştirildi! "Biraz saygı" deyince...

İftar yemeğindeki tarzı eleştirildi! "Biraz saygı" deyince...

Araçta tercih değişti, yeni yöntem başladı 'Tersine döndü, satmayı düşünüyorlar'

Araçta tercih değişti, yeni yöntem başladı 'Tersine döndü, satmayı düşünüyorlar'

Laleli’de alarm zilleri! Kepenkler tek tek iniyor, binlerce kişi işsiz kaldı

Laleli’de alarm zilleri! Kepenkler tek tek iniyor, binlerce kişi işsiz kaldı

