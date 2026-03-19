Bursa'da helikopter destekli bayram trafiği denetimi

Yiğithan HÜYÜK Hüseyin SEZGİN/BURSA, (DHA)- BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentin farklı noktalarında denetimlerini sürdürürken, trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı helikopterle de havadan kontrol sağladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı tatili öncesi trafik denetimlerini artırdı. İstanbul-Bursa-İzmir otobanı üzerinde yoğunluk yaşanan noktalar tespit edilip, ekipler yönlendirildi. Havadan yapılan denetimlerle tespit edilen ihlaller, karadaki ekiplere bildirildi. Jandarma tarafından Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında, 19-22 Mart tarihleri arasında trafik kazalarının meydana gelmesini engellemek amacıyla 4 bin 855 kilometrelik yol ağında günlük 71 trafik timi ve 188 personel ile denetim ve kontroller yapılacağı, bayram süresince sayının artarak toplam 286 trafik timi ve 752 personel ile vatandaşların huzurlu seyahat etmesinin sağlanacağı kaydedildi.