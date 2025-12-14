HABER

Bursa’da iki grup arasındaki kavga kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki genç grubu arasında çıkan kavga, amatör kameraya yansıdı.Olay, İnegöl Kent Meydanı'nda meydana geldi.

Bursa'da iki grup arasındaki kavga kamerada

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki genç grubu arasında çıkan kavga, amatör kameraya yansıdı.

Olay, İnegöl Kent Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bursa’da iki grup arasındaki kavga kamerada 1

Gençler, meydanın ortasında yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdı. Çevredeki vatandaşların bakışları arasında yaşanan kavga, kısa süre sonra tarafların ayrılmasıyla sona erdi.

Kavga anları çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa’da iki grup arasındaki kavga kamerada 2

Kaynak: İHA

Bursa
