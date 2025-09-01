Bursa’da kamyon ile çarpışan motosiklettekilerden biri hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyon ile çarpışan motosikletteki 2 kişiden biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Alibeyköy ile Ortaköy mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Birkan T. (18) yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Rüstem Ç. (43) yönetimindeki kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki Tarık Bali (29) ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen yaralılardan Tarık Bali, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır