HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bursa’da kamyon ile çarpışan motosiklettekilerden biri hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyon ile çarpışan motosikletteki 2 kişiden biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Alibeyköy ile Ortaköy mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi.

Bursa’da kamyon ile çarpışan motosiklettekilerden biri hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyon ile çarpışan motosikletteki 2 kişiden biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Alibeyköy ile Ortaköy mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Birkan T. (18) yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Rüstem Ç. (43) yönetimindeki kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

Bursa’da kamyon ile çarpışan motosiklettekilerden biri hayatını kaybetti 1

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki Tarık Bali (29) ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen yaralılardan Tarık Bali, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bursa’da kamyon ile çarpışan motosiklettekilerden biri hayatını kaybetti 2

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balıkesir'de bir deprem dahaBalıkesir'de bir deprem daha
Yer: Kocaeli! Nefes alamayan çocuğu otobüs şoförü hayata döndürdüYer: Kocaeli! Nefes alamayan çocuğu otobüs şoförü hayata döndürdü

Anahtar Kelimeler:
Bursa jandarma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uğurcan Çakır'da flaş gelişme! Her an açıklanabilir...

Uğurcan Çakır'da flaş gelişme! Her an açıklanabilir...

'Şerefli Kulüp' sözlerine açıklık getirdi: "Yapman gerekeni yaptın"

'Şerefli Kulüp' sözlerine açıklık getirdi: "Yapman gerekeni yaptın"

Bir yürek yakan haber daha! Hira Aygar silahla başından silahla vuruldu

Bir yürek yakan haber daha! Hira Aygar silahla başından silahla vuruldu

Motosikletli iki kişi Başsavcı Gürlek'in evine gidip onu sordu! Gözaltına alındılar

Motosikletli iki kişi Başsavcı Gürlek'in evine gidip onu sordu! Gözaltına alındılar

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetin sır perdesi aralandı! 15 yaşındaki Hilal Özdemir'in ablası konuştu: 'Hilal'i öldürmesinin sebebi...'

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetin sır perdesi aralandı! 15 yaşındaki Hilal Özdemir'in ablası konuştu: 'Hilal'i öldürmesinin sebebi...'

AK Partili başkana istifa getiren tartışma: Sessizliğini bozdu

AK Partili başkana istifa getiren tartışma: Sessizliğini bozdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.