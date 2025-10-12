Bursa’da kar yağışını görenler gece yarısı Uludağ’a akın etti

Uludağ’da sağanak yağışların ardından etkisi gösteren kar yağışı ile birlikte, zirve beyaz örtüye kavuştu. Kar kalınlığı 5 santimetrenin üzerinde seyrederken vatandaşlar dondurucu soğuğa aldırış etmeden gece yarısı Uludağ’a akın etti.

Kış ve kayak turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da sağanak yağışın ardından akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığı -1 ila 2 derece arasında seyrederken kar kalınlığı 5 santimetrenin üzerinde ölçüldü. Sezonun ilk karını gören vatandaşlar zirveye akın etti. Gece saatlerinde -1 derecede kar topu oynayan vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Uludağ’da sıcaklıkların yeniden artması bekleniyor.

(İHA)