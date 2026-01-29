HABER

Bursa’da kuvvetli rüzgâr etkisini artırdı

Bursa’da sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan kuvvetli rüzgâr, kent genelinde günlük yaşamı zorlaştırdı. Zaman zaman şiddetini artıran rüzgâr nedeniyle vatandaşlar açık alanlarda yürümekte güçlük çekti.

Yer yer saatte 40 kilometre hıza ulaştığı belirtilen rüzgâr sebebiyle bazı bölgelerde kısa süreli aksaklıklar yaşanırken, özellikle yüksek kesimlerde etkisini daha fazla hissettirdi. Yetkililer, kuvvetli rüzgâr nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Çatı uçması ve ağaç devrilmesi riskine dikkat çekilirken, soba ve doğal gaz kullanılan binalarda baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kuvvetli rüzgârın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

