Bursa’da sahte doktor çetesi çökertildi... Evleri kaçak kliniğe çevirmişler

Bursa’da kendilerini doktor olarak tanıtıp yasa dışı sağlık hizmeti verdiği belirlenen yabancı uyruklu şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi yakalandı.

Bursa’da kendilerini doktor olarak tanıtıp yasa dışı sağlık hizmeti verdiği belirlenen yabancı uyruklu şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi yakalandı. Şüphelilerin evlerini kaçak polikliniklere çevirdiği, sosyal medya üzerinden hasta bulup ücret karşılığında muayene ve tedavi yaptığı ortaya çıktı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin sahte diplomalar kullandığı, herhangi bir yasal yetki ve izin olmaksızın ikamet adreslerinde yasa dışı sağlık hizmeti sunduğu belirlendi. Savcılık talimatıyla 9 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda, doktor olmadığı halde kendisini doktor olarak tanıtan 7 yabancı uyruklu şüpheli ile sağlık alanında eğitim almasına rağmen Türkiye’de çalışma izni bulunmadan doktorluk yaptığı tespit edilen 10 yabancı uyruklu şüpheli olmak üzere toplam 17 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında 4 kadın doğum uzmanı, 4 diş hekimi, 1 çocuk hastalıkları uzmanı ve 1 iç hastalıkları uzmanının bulunduğu öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda ultrason cihazı, diş ünitesi, sedye, dizüstü bilgisayar ve çok sayıda tıbbi ekipman ele geçirildi.

Öte yandan operasyon sırasında, tedavi olmak için söz konusu adreslere gelen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 57 yabancı uyruklu kişinin bilgisine başvuruldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli adliyeye sevk edilirken, tamamı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

