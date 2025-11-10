HABER

Bursa’da torpil faciasında 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda patlayan torpil, 2 yaşındaki çocuğu ağır yaraladı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Huzur Mahallesi 39. Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, 2 yaşındaki A. Y. bakkaldan aldığı torpili sokakta ateşledi. Patlayan torpil, çocuğun sağ gözüne isabet etti. Kanlar içinde kalan minik A., ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yapılan ilk müdahalede, çocuğun sağ gözünde görme yetisini kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine yaralı çocuk, ailesi tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

