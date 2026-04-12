HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa’da zincirleme kaza: 6 yaralı

Bursa’da gece yarısı meydana gelen zincirleme kazada 3 araç birbirine girdi, 6 kişi yaralandı.

Kaza, 00.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi Kestel istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette ilerleyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak kullanılamaz hale geldi. Bu sırada kazadan kaçınmak isteyen otobüs, yaptığı manevra sonucu küçük çaplı maddi hasar aldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüs şoförü kazayı yara almadan atlatırken, diğer araçlarda bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.