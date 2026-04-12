Bursa’da zincirleme kaza: 6 yaralı

Kaza, 00.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi Kestel istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette ilerleyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak kullanılamaz hale geldi. Bu sırada kazadan kaçınmak isteyen otobüs, yaptığı manevra sonucu küçük çaplı maddi hasar aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüs şoförü kazayı yara almadan atlatırken, diğer araçlarda bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

