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Bütün aile panik yaşadı! Ereğli'de otomobil takla attı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde refüje çarpıp takla atan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Bütün aile panik yaşadı! Ereğli'de otomobil takla attı

Kaza, dün akşam saatlerinde Ereğli-Zonguldak kara yolunun Ömerli mevkisinde meydana geldi. Zonguldak’tan Ereğli yönüne giden Mevlüt Ç.’nin (47) kontrolünü yitirdiği 67 AAE 132 plakalı otomobil, virajda refüje çarparak, takla attı. Kazada, otomobilin sürücüsü M.Ç., annesi E.Ç. (66) ile kızı M.Ç. (23) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol, otomobilin çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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kaza
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