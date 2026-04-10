Bütün evi az daha başına yıkılacaktı! "Fark etmesem devam edeceklerdi"

Eskişehir'de 8 katlı bir binanın yıkımı sırasında bir iş yerinin duvarının ardından bu kez de bir evin mutfak duvarı yıkıldı. Yıkımı fark etmeyen ekibi durdurduğunu söyleyen Dilara Nur Tuna (16), "Ben belki fark etmesem, belki aşağıya inmesek, hala devam edeceklerdi. Belki bütün ev başımıza yıkılırdı" dedi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi'nde bir süre önce 8 katlı bir binanın yıkımına başlandı. Özel bir şirket tarafından yapılan yıkım çalışmaları nedeniyle esnafın olduğu sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Dün çalışmalar sırasında bir binanın bitişiğinde bulunan iş yerinin duvarı ekiplerce yıkıldı. Bugün de aynı ekiplerin çalışması sırasında karşı cephede bulunan bir apartmanın 2'nci katındaki bir dairenin mutfak duvarı yıkıldı

'KAÇ GÜNDÜR EV BEŞİK GİBİ SALLANIYOR'

Dairede annesi ve ablasıyla oturan Dilara Nur Tuna, duvarın yıkılmasının ardından ekipleri uyararak çalışmayı durdurduğunu söyledi. Tuna, "Şimdi zaten burada yıkım var, bunu bize haber verdiler. Kaç gündür zaten ev beşik gibi sallanıyor. Değişik sesler gelmeye başladı, ben bir şey olduğunu anladım, mutfağa geldim. Bu üst taraf çatlamış gibiydi. Sonra, 'Ev yıkılıyor' dedim. Ekiplere de 'Mutfağa bir şey oldu' dedim. Geldiler, baktık ki mutfağın hali bu, komple her yer gitmişti. 'Masrafları karşılayacağız' dediler ama bakalım, bilmiyorum" dedi.

'BÜTÜN BEYAZ EŞYALARIMIZ GİTTİ'

Dilara Nur Tuna, gelecek ay ablasının evleneceğini, bu nedenle evlerinde düğün hazırlıkları yapıldığını söyledi. Tuna, "Duvarın yıkıldığını fark ettikten sonra işçileri uyararak yıkımı durdurdum. Ben çok korktum. Şimdi burada küçük bir çocuk da olabilirdi, benim yerime bir bebek de olabilirdi. Sonuçta burası mutfak alanı. 'Boşaltın' diyorlar ama kullanılması gereken bir yer sonuç olarak. Bütün beyaz eşyalarımız gitti. Ocağımız, buzdolabımız, bardaklar, tabaklar, her şey gitti. Zaten dolap komple çöktü buraya. Masa, sandalye, onlar da aynı şekilde ezildi hepsi. Ben belki fark etmesem, belki aşağıya inmesek, hala devam edeceklerdi. Belki bütün ev başımıza yıkılırdı" diye konuştu.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

