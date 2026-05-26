Türk bayrağıyla geldi, şehit cenazesinde hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu öne sürülen Orhan Altan'ın (24), şehit ettiği 2 polis memurundan Erkan Tütüncüler'in cenazesinde fenalaşan Ahmet Kartal (61), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği'nde görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç (32), psikolojik rahatsızlığı nedeniyle hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu belirtilen Orhan Altan'ın bölgede olduğuna dair bilgi üzerine 17 Mayıs günü öğle saatlerinde Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi Gölcük Meydanı mevkisindeki bir iş merkezine gitti. Burada polis memurları, Orhan Altan'ın bıçaklı ve silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda polis memurları Tütüncüler ile Koç, şehit oldu. Saldırgan Altan, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şehit polislerden Tütüncüler, Çorlu, Koç, ise Van'da 18 Mayıs’ta toprağa verildi.

TÜRK BAYRAĞI İLE GELDİ

Polis memuru Erkan Tütüncüler'in Çorlu Şehitliği'nde son yolcuğuna uğurlanırken ilçede bir fabrika çalışanı Ahmet Kartal, üzerine sardığı Türk bayrağı ile şehitliği geldi.

Şehitlikte defin öncesinde evli ve 3 çocuk babası Kartal, yüksek sesle "Vatana, millete, güvenlik güçlerimize, polislerimize, jandarmamıza ve bütün vatan millet uğruna can veren şehitlerin ruhuna, aziz şehitlere selam olsun. Rabb’im bir daha böyle bir olayı güvenlik güçlerimize, polisimize, jandarmamıza göstermesin. Vatana, millete, polislere, jandarmamıza sıkılan eller kırılsın, kahrolsun. Hepimiz askeriz, hepimiz polisiz, hepimiz jandarmayız" dedi.

FENALAŞIP YERE YIĞILDI

Ahmet Kartal, konuşmasından bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından şehitlikte yapılan Kartal, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Ahmet Kartal, dün saat 03.00 sıralarında hayatını kaybetti. Kartal, Çorlu'da toprağa verildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

