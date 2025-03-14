HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Büyü bozma' vaadiyle tuzaklarına düşürdüler! 87 milyon TL'lik vurgun

'Büyü bozma' vaadiyle tuzaklarına düşürdüler! 87 milyon TL'lik vurgun

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
14.03.2025 21:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya merkezli 12 ilde sosyal medyada büyü bozma ve bağlama büyüsü yapma bahanesiyle iletişime geçtikleri kişileri 87 milyon TL dolandıran 28 şüpheli, gözaltına alındı.

'Büyü bozma' vaadiyle tuzaklarına düşürdüler! 87 milyon TL'lik vurgun

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında sahte medyumluk ve üfürükçülük yapıp halkın dini duygularını istismar ederek dolandıran şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Sakarya merkezli Şanlıurfa, Mersin, Kayseri, Yozgat, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, İstanbul, Manisa ve Eskişehir’de düzenlenen baskınlarda 28 kişi gözaltına alındı.

AW412673_05

87 MİLYON TL DOLANDIRMIŞLAR

Sosyal medyada sahte hesap açan şüphelilerin büyü bozma, bağlama büyüsü yapma, aile sorunlarını çözme gibi vaatlerle insanları dolandırdığı saptandı. Şüphelilerin dini duyguları istismar edip, yüksek meblağlarda para talep ettiği ve toplam 87 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.

AW412673_06

Şüpheliler hakkında adli işlemler devam ederken, operasyonun genişletilebileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA-İHA

Bakan Tunç: "Çok ümitli ve çok umutluyuz"Bakan Tunç: "Çok ümitli ve çok umutluyuz"
Zeytinliğe uçan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu!Zeytinliğe uçan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu!
Anahtar Kelimeler:
Sakarya büyü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bunu duyan şaştı kaldı! Fred'in penaltı kaçırması sonrası ortaya çıktı

Bunu duyan şaştı kaldı! Fred'in penaltı kaçırması sonrası ortaya çıktı

Putin'den 'Teslim olun' çağrısı: "Canlarınız bağışlanacak"

Putin'den 'Teslim olun' çağrısı: "Canlarınız bağışlanacak"

Samsun'da iğrenç olay! 'Ücretin ne kadar? Etek giyiyorsan böylesin'

Samsun'da iğrenç olay! 'Ücretin ne kadar? Etek giyiyorsan böylesin'

Bir köy halkı tedirgin! 80 yaşındaki kadın 8 bıçak darbesiyle öldürüldü: 'Caninin yakalanmasını istiyoruz'

Bir köy halkı tedirgin! 80 yaşındaki kadın 8 bıçak darbesiyle öldürüldü: 'Caninin yakalanmasını istiyoruz'

Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf! Eski haliyle karşılaştıran herkesin gözüne aynı detay çarpıyor

Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf! Eski haliyle karşılaştıran herkesin gözüne aynı detay çarpıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.