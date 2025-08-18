HABER

Büyükçekmece'de 17 milyon liralık kaza! Sürücü, Ferrari'yi tamir eden usta çıktı

İstanbul Büyükçekmece’de sürücüsünün kontrol hakimiyetini kaybettiği 17 milyon değerindeki Ferrari, köprünün ayağına çarparak ağır hasar aldı. Ferrari araçla kaza yapan kişinin tamir eden usta olduğu ve tamir sonrası test sürüşüne çıktığı ortaya çıktı.

Kaza saat 15.30 sıralarında Büyükçekmece E-5 karayolu Ekinoba mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, piyasa değeri 17 milyon lira olan Ferrari marka lüks araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

KÖPRÜ AYAĞINA ÇARPTI

Araç köprü ayağına çarpıktan sonra ters dönerek kullanılamaz hale geldi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza sonrası bölgede yoğun trafik oluştu.

Büyükçekmece de 17 milyon liralık kaza! Sürücü, Ferrari yi tamir eden usta çıktı 1

SÜRÜCÜ, ARACI TAMİR EDEN USTA ÇIKTI

Ferrari araçla kaza yapan kişinin tamir eden usta olduğu ortaya çıktı. Oto tamir ustasının tamir bittikten sonra test sürüşü yaptığı esnada yaza yaptığı, lüks aracı tamir ettiği anları da sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı. (İHA)

Büyükçekmece de 17 milyon liralık kaza! Sürücü, Ferrari yi tamir eden usta çıktı 2
