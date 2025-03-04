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Büyükçekmece'de İETT otobüsü alev alev yandı

04.03.2025 10:20
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İstanbul Büyükçekmece'de park halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken otobüs hurdaya döndü.

Büyükçekmece'de İETT otobüsü alev alev yandı

Muratçeşme Mahallesi'nde park halindeki bir otobüste saat 06.00 sıralarında yangın çıktı.

Durakta park halindeki İETT otobüsünden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, ihbarda bulundu.

Alevler kısa sürede bütün otobüsü sardı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını kısa sürede tamamen söndürdü.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak olan inceleme sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul İETT
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