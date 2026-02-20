HABER

Büyükçekmece TEM Otoyolu’nda tır devrildi: 1 yaralı

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan tır devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, bir süre trafiğe kapatılan yol kontrollü olarak açıldı.

Büyükçekmece TEM Otoyolu’nda tır devrildi: 1 yaralı

Kaza, saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çatalca'dan İstanbul yönüne giden M.O. idaresindeki 34 DPD 634 plakalı tır, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tır, devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan tır sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TEM OTOYOLUNDA TRAFİK TAMAMEN DURDU

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu. Devrilen tırın kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik akışı kontrollü olarak açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

