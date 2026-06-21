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Büyükçekmece’de otomobile arkadan çarpan genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul Büyükçekmece’de otomobile arkadan çarpan 22 yaşındaki genç motosikletli olay yerinde hayatını kaybetti.Kaza 15.00 sıralarında Büyükçekmece ilçesi güzelce Mahallesi E5 mevkiinde yaşandı.

Büyükçekmece’de otomobile arkadan çarpan genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul Büyükçekmece’de otomobile arkadan çarpan 22 yaşındaki genç motosikletli olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza 15.00 sıralarında Büyükçekmece ilçesi güzelce Mahallesi E5 mevkiinde yaşandı. Yiğit Şan kontrolündeki motosiklet, otomobile arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 22 yaşındaki gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yiğit Şan’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Büyükçekmece’de otomobile arkadan çarpan genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece
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