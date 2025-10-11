Büyükşehir Belediyesi kentteki yol ihtiyacını gideriyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Eyyübiye ilçesine bağlı Akçamescit ve Büyükyancığaz mahallelerinde bulunan yaklaşık 2 kilometrelik sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

İmar planında 30 metre genişliğinde olarak belirlenen cadde, mevcut durumda 16 metre genişliğinde asfalt olarak uygulanıyor. Akçakale yoluna paralel olarak uzanan cadde, özellikle bölgedeki fabrika alanlarına ulaşım açısından önem taşıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolun altyapısını güçlendirerek hem trafik akışını rahatlatmayı hem de ağır tonajlı araçların bölgeye daha kolay ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.

Çalışmalar tamamlandığında, Akçakale yolundaki trafik yükünün azalması ve alternatif güzergâh oluşturulması bekleniyor. Bu sayede hem şehir içi ulaşım rahatlayacak hem de ticaret hacmi açısından kritik bir noktada yer alan sanayi bölgelerine erişim daha güvenli ve hızlı hale gelecek.

Yapılan çalışmalara ilişkin memnuniyetini dile getiren Büyükyancığaz Mahalle Muhtarı Cuma Büyük, "Mahallemizde Büyükşehir Belediyesi ekipleri güzel bir asfaltlama çalışması başlattılar. Bu yolumuz, Akçakale yoluna paralel olması nedeniyle çok büyük bir önem taşımaktadır. Akçakale yolunun yükünü hafifletecek bir yoldur. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar'a ve tüm emeği geçen ekiplere teşekkür ediyoruz" dedi.