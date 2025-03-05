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Buzda araba nasıl kullanılır? Arabanın buzda kaymaması için ne yapılır? Kayarsa ne yapılmalı?

Ferhan Petek Ferhan Petek
24.02.2025 23:55
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Trafikte araçların düzenini sağlamak, yolcuların ve yayaların güvenliğini koruyabilmek amacıyla çeşitli kurallar oluşturulmuştur. Bu kurallar ile çeşitli kazalara neden olabilecek bazı sorunların önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Yolcuların ve yayaların can güvenliğini riske atan durumlardan biri de araçların kayma yaşamalarıdır.

Buzda araba nasıl kullanılır? Arabanın buzda kaymaması için ne yapılır? Kayarsa ne yapılmalı?

İçindekiler

  • Buzda araba nasıl kullanılır?
  • Buzda araba kullanma teknikleri nelerdir?
  • Arabanın buzda kaymaması için ne yapılır?
  • Araba buzda kayarsa ne yapılmalı?

Araçlar çeşitli nedenlerden ötürü kayma yaşayabilirler. Bu risk en çok yağmurlu günlerde ve kar yağışı nedeni ile buz tutmuş yollarda meydana gelir. Bir aracın kaymasına neden olabilecek bazı hatalar vardır. Trafik kuralları da bu hataların önüne geçmeyi amaçlar. Buzlu yolda direksiyonu çok sert ve çok fazla çevirmek kayma riskini arttıran sebeplerden biridir.

Buzda araba nasıl kullanılır?

Buzlu yolda araba kullanmak araçların kaymalarına neden olabilir. Bu çok riskli ve can güvenliğini tehlikeye atan bir durumdur. Şoförün aracın kaymasına sebebiyet verecek olan en büyük hatası buzlu yolda giderken direksiyon hâkimiyetini sağlayamamaktır. Eğer direksiyon çok sert ve çok fazla çevrilirse araç kayabilir.

Sürücünün aracını düz bir doğrultuda durdurabilmesi aracın kaymaması için son derece önemlidir. Eğer araç durdurulamayacak bir durumdaysa ve araçta ABS (Anti Lock Braking System) varsa frene basmaya devam edilmelidir. Özellikle kışın araç kullanmanın bazı püf noktalarına dikkat edilmesi gerekir. Aksi takdirde ciddi kazalar meydana gelebilir.

Buzda araba kullanma teknikleri nelerdir?

Yoğun kar yağışlı ve buzlanmış olan yollarda araba kullanmanın bazı teknikleri ve kuralları vardır. Bu kurallara uymak ve teknikleri bilmek can ve mal güvenliği için çok önemli ve gereklidir. Karlı ve buzlu havalarda araç kullanmaya dair bazı püf noktalar şunlardır:

  • Araçların kış bakımları mutlaka yaptırılmalıdır.
  • Araç takip mesafelerine dikkat edilmelidir.
  • Yolda giderken sert ve ani hareketlerden kaçınılması gerekir.
  • Patinaj çeken araçların önüne geçebilmek için ayak gazdan yavaşça kaldırılmalıdır. Daha sonra da vites bir üst seviyeye çıkartılmalıdır. Eğer araçta patinaj önleme sistemi varsa bu özelik devre dışı bırakılmalıdır.

Arabanın buzda kaymaması için ne yapılır?

Kış aylarında ve yoğun kar yağışı görüldüğü dönemlerde araçlar buz tutmuş yollarda kayabilir. Araçların buzda kaymasını engelleyebilmek için alınabilecek çeşitli önlemler vardır. Bu önlemlerden bazıları şunlardır:

  • Kış lastiğine zamanında geçiş yapılmalıdır. Araçların dört lastiği de kış lastiği ile değiştirilmelidir.
  • Direksiyon, fren, gaz ve debriyajın bırakılması gibi bütün hareketler çok yavaş ve dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.
  • Kar yüksekliği ve buzlanma oranı çok fazlaysa mutlaka zincir takılmalıdır.

Araba buzda kayarsa ne yapılmalı?

Alınan önlemlere rağmen araç kayma sorunu yaşıyorsa acil durumlarda yapılabilecekler de vardır. Örnek olarak buzlanmış olan yolda ön tekerlekte kayma yaşanıyorsa hafif hafif frene basılması gerekir. Bu sayede araç tekrar kontrol altına alınabilir.

Eğer kayan tekerlek arka tekerlekse çok yavaş bir biçimde gaza basılmalıdır. Yapılacak olan bu hareket sayesinde aracın kayma sorunu giderilebilir ve araç yeniden sağlıklı bir biçimde yolda seyrine devam ettirilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
kar buz araba
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