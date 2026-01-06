HABER

Buzlu yol vatandaşlara zor anlar yaşattı

Adıyaman’da, buzlanan sokakta vatandaşlar, düşüp düşüp kalkarak ilerlemeye çalıştı.

Adıyaman’da birkaç gün önce etkili olan kar yağışı sonrası başlayan don havası sonucu Mimar Sinan Mahallesi 1104 Sokak içerisindeki karlar donmaya başladı. Sokağın buz pistine dönüşmesi sonrası yolu kullanan araç sürücüleri zor anlar yaşarken yayalar ise düşüp düşüp kalktı. Güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda vatandaşlar ayakta durmakta güçlük çekti. Mahalle sakinleri buz pistine dönen yolu ilgili yetkililere defalarca bildirmesine rağmen herhangi bir sonuç alamadıklarını dile getirdi.

Kaynak: İHA

Adıyaman
