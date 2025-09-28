HABER

Çaldığıyla herkesi şaşırtan hırsız! Market çalışanı bile 'ucuz' dedi: Bu olmaz! Yapacaksan daha büyük bir şey çal

Hatay'ın Defne İlçesi'nde hırsızlık yapan bir şahıs kameralara yakalandı. Görüntüler incelendikten sonra hırsızın enerji içeceği ve bisküvi çaldığı belirlendi. Market çalışanı olayı 'ucuz bir hırsızlıktı' diye değerlendirdi ve, "100 - 150 TL'lik hırsızlık olmaz yapacaksan daha büyük bir şey çal" ifadelerini kullandı.

Hatay'da bir iş yerinde arkadaşlarıyla birlikte alışveriş yapan şahsın değeri 100 TL bile olmayan enerji içeceği ve bisküvi çaldığı anlar kameraya yansıdı. Market çalışanıysa gerçekleşen yaşanan hırsızlığa, "Ucuz bir hırsızlıktı, 100 TL'lik hırsızlık olmaz yapacaksan daha büyük bir şey çal" diyerek tepki gösterdi.

800 TL'LİK ALIŞVERİŞ YAPTILAR

Olay, Defne ilçesi Hüseyinli Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede faaliyet gösteren markete gelen bir grup yabancı uyruklu şahıs, alışveriş yapmaya başladı. Şahısların içlerinden birisi yoğunluğu fırsat bilerek raflardan aldığı bisküvi ve enerji içeceğini dışarıda sakladı. Alışverişin ardından marketten ayrılan şahıs, çaldığı eşyaları da bıraktığı yerden alarak bölgeden ayrıldı. Şahıslar aldıkları için 800 TL öderken, içlerinden birinin yaptığı hırsızlıksa anbean kameralara yansıdı.

"100 TL BİLE DEĞİL"

Hırsızların marketten enerji içeceği ve bisküvi çalmalarına şaşıran Mehmet Tepeli, "Ben burada markette çalışıyorum. Yabancı uyruklu işçiler markete geldiler. Bazen kalabalık olduğu zamana denk geldiğinde bizim kasiyeri oyalıyorlar. Marketten enerji içeceği ve bisküvi çaldılar. Buradan biri eşyaları cebine koyuyor ve diğer 3 şahıs kasada hesap ödüyor. İşçilerden biri, eşyaları cebine koyup arkadan kaçıyor. Çaldıkları eşyaların fiyatı 100 TL bile değil. Ucuz bir hırsızlık oldu. Amacımız bu şahısları gösterip vatandaşlarımız dikkatli olsun. Ucuz bir hırsızlıktı, 100 - 150 TL'lik hırsızlık olmaz yapacaksan daha büyük bir şey çal" ifadelerini kullandı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

