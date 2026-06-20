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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Ardahan'da ziyaretlerde bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ardahan'da ziyaretlerde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Ardahan'da ziyaretlerde bulundu

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'yi makamında ziyaret eden Bakan Işıkhan, Şeref Defteri'ni imzalayıp kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti Ardahan İl Başkanlığına geçen Işıkhan, İl Başkanı Hakan Aydın ve partililerle bir araya geldi.

Görüşmede, kentte yürütülen çalışmalar ve teşkilat faaliyetleri ele alındı.

Ardından MHP Ardahan İl Başkanlığını ziyaret eden Işıkhan, İl Başkanı Sevim Köseliören ve parti yöneticileriyle görüştü.

Ziyaretlerde AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç da yer aldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Ardahan
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