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Cami şadırvanında baygın bulunmuştu: 24 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde cami şadırvanında 24 gün önce baygın halde bulunan 63 yaşındaki adam, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Cami şadırvanında baygın bulunmuştu: 24 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Olay, 2 Mayıs tarihinde Cuma namazı sırasında Körfez Hacıosman Mahallesi’nde bulunan Bağdat Camii’nde meydana gelmişti. Cami cemaati, şadırvanda baygın halde yatan Gülağa Mendeş’i (63) fark ederek durumu hemen sağlık ekiplerine bildirmiş, olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Mendeş, Derince Araştırma hastanesi, oradan Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

24 gündür yaşam mücadelesi veren Mendeş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Körfez Hacıosman Mahallesi Bağdat Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Körfez İlimtepe Beyli Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

(İHA)

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Kocaeli
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