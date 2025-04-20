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Cami tuvaletindeki cinayetin zanlısı sınırda yakalandı

Mardin’de bir cami tuvaletinde bıçaklanarak öldürülen İzzettin Cebeci’nin katil zanlısı, jandarmanın operasyonuyla Habur Sınır Kapısı’nda Irak’a kaçmak üzereyken kıskıvrak yakalandı.

Cami tuvaletindeki cinayetin zanlısı sınırda yakalandı

Olay, dün Savur ilçesine bağlı İçören Mahallesi’nde meydana geldi. Bir caminin tuvaletinde İzzettin Cebeci’nin cansız bedeni bulundu. Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi tespit edilen şahsın cinayete kurban gittiği belirlenince, Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Yapılan titiz çalışma sonucu cinayetin A.T. (41) tarafından işlendiği tespit edildi. Olayın ardından kaçan zanlının peşine düşen ekipler, Mardin ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarının koordineli operasyonu ile A.T.’yi Habur Sınır Kapısı’nda Irak’a geçmek üzereyken yakalayarak gözaltına aldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Mardin
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