Camide komşusunun boğazını kesmişti! "Asıl caniyi kardeşim tahliye olduğunda görecekler"

Kayseri’de aralarında husumet bulunan komşusunu camide namaz kıldığı esnada öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanık ifadesinde, "Bana cani diyorlar. Kardeşim tahliye edildiğinde o zaman caniyi görecekler" diyerek kardeşini tehdit etti.

Kayseri’de 19 Haziran 2025 tarihinde Selçuklu Mahallesi Kocaali Sokak’taki camide, aralarında husumet olduğu iddia edilen komşusu Ş.T.’yi namaz kıldığı esnada boğazını keserek öldüren Y.Ş., Kayseri Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bir kez daha hakim karşısına çıktı.

İlk duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılan Y.Ş. bu kez duruşmada hazır bulundu.

"EŞİM ONUN YÜZÜNDEN KANSER OLDU"

Duruşmada Ş.T.’nin kardeşinin eşi F.T. tanık olarak dinlendi. Eşinin Ş.T. yüzünden kanser olduğunu ve öldüğünü öne süren F.T., "Y.Ş. komşum olur. Benim kaynım hiç düzgün durmazdı. Yola araba dursa söverdi. Kaynım Ş.T., bize de çok yaptı. Eşim kanser oldu. Beni de darp etmişliği var, aramızda davalar vardı" dedi.

"EVİMİZ CENAZE EVİNE DÖNDÜ"

Sanık Y.Ş., SEGBİS ile katıldığı bir önceki duruşmada, 4 Temmuz 2023 tarihinde Kayseri’de yeni doğan bir bebeğin çöp konteynerine atılması olayının faili olan Fatma T.’nin kız kardeşi olduğunu, kız kardeşinin eşi yurtdışında iken, yasak ilişkiden dünyaya getirdiği çocuğunu öldürdüğünü bu olayı öğrendikten sonra evlerinin cenaze evine döndüğünü belirtmişti. Sanık, olayın duyulmasının ardından Ş.T.’nin her kavgada kendilerine ‘bebek katilleri’, ‘çocuk katilleri’ diyerek, küfür ve hakaretlerde bulunduğunu iddia etmişti.

"CANİYİ GÖRECEKLER"

Bu olayı bir kez daha hatırlatan ve öfkelenen Y.Ş., "Bana cani diyorlar. Kardeşim tahliye edildiğinde o zaman caniyi görecekler" diyerek, kardeşine yönelik tehditkar bir ifade kullandı.

Mahkeme heyeti Y.Ş.’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

06 Ocak 2026
06 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
