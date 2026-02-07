HABER

Camide tuvaleti kullandı, notla birlikte para bıraktı

Aydın’ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi’nde bir camide yaşan ilginç olay "insanlık ölmemiş" dedirtti.

Aydın’ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi’nde bir camide yaşan ilginç olay "insanlık ölmemiş" dedirtti. Camideki tuvaleti kullanan kimliği belirsiz bir vatandaş cami içerisine bıraktığı not ve para ile helallik istedi.

Edinilen bilgiye göre adeta insanlık dersi verildiği ifade edilen ilginç olay Atça Mahallesi’ndeki asırlık Mutaf Camiinde yaşandı. Cami İmam Hatibi Veli Battal, Atça Mahalle Muhtarı Ali Keleş’e giderek bir vatandaşın notla birlikte bıraktığı 100 TL’yi gösterip teslim etmek istediğini söyledi Muhtar Ali Keleş de paranın camiye bırakıldığını ifade ederek caminin işlerinde kullanılmasının daha uygun olduğunu belirtti.

"ADETA İNSANLIK ÖLMEMİŞ DENEBİLECEK BİR DAVRANIŞ"

İlginç olayla ilgili konuşan Muhtar Ali Keleş; "Cami imamımız Veli Battal olayı anlattığında çok şaşırdım. Camide henüz güvenlik kamerası olmadığı için kimin bıraktığını tespit edemedik. Üstelik camideki tuvalet ücretsiz ve ihtiyacı olan herkes kullanabilirdi. Adeta insanlık ölmemiş denebilecek bir davranış. Camideki tuvaleti kullanmış ve kimsenin hakkına girmemek adına bu davranışı yapmış. Buradan bu vatandaşımıza teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ramazan ayına gireceğimiz bu günlerde bu davranışı görmek bizleri çok mutlu etti" dedi.

Kaynak: İHA

