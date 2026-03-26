HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Camideki cinayette sanığa tahrik indirimi ile 16 yıl hapis

Kayseri'de daha önce tartıştığı komşusunu namaz kıldığı sırada camide öldüren şahsın yargılandığı davada karar çıktı. Kasten öldürme suçundan yargılanan sanığa haksız tahrik indirimi uygulayan mahkeme, sanığı 16 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Camideki cinayette sanığa tahrik indirimi ile 16 yıl hapis

Aralarında husumet bulunan komşusu Şevki Tanrıkulu'nu camide namaz kıldığı sırada öldüren Yasin Şanlı, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Şevki Tanrıkulu'nun ailesinin avukatları, tanık ifadeleri ile video görüntülerinin çeliştiğini ifade ederek, tanık ifadelerinin ‘haksız tahrik' indirimi almaya yönelik olduğunu belirterek, sanığın canavarca hisle tasarlayarak öldürmekten yargılanmasını talep etti. Avukatlar, Yasin Şanlı'nın annesinin de cinayetin azmettirici olarak yargılanmasını talep etti.

Savcılık makamı Yasin Şanlı'nın annesinin azmettirici olarak yargılanması talebinin reddini isteyerek, sanığın canavarca hisle ve tasarlayarak öldürmeyi içeren maddelerden yargılamasını talep etti.

Camideki cinayette sanığa tahrik indirimi ile 16 yıl hapis 1

"EYLEMİN SAVUNULACAK BİR TARAFI YOK"

Tutuklu sanık Yasin Şanlı, "Eylemimin savunulacak bir tarafı yok. Her şeyi kabul ediyorum. Ama tasarlama ya canilik durumunu kabul etmiyorum" dedi.

Asker kökenli olduğunu ifade eden Şanlı, eğer tasarlayarak öldürecek olsa cami içerisinde öldürerek maktulü kahramanlaştırmayacağını belirterek, "Eğer tasarlamış olsaydım hukuk literatürüne geçerdi" dedi.

Camideki cinayette sanığa tahrik indirimi ile 16 yıl hapis 2

SANIK, MAKTULÜN EŞİNDEN HELALLİK İSTEDİ

Sanık Şanlı, ek süre talebinin kabul edilmemesini isteyerek, "Ben yaptığım eylemin cezasını çekip, çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Maktulün yakınlarından bile benim için tanıklık yapanlar oldu. Madem ben caniyim, insanlar neden benim için tanıklık yapıyor, bana yardım etmek istiyor? Her iki tarafın avukatlarının da ek süre taleplerinin kabul edilmemesini istiyorum. Reyhan Yenge (Öldürülen Şevki Tanrıkulu'nun eşi) hakkını helal etsin. Kendisi burada değil ama ikimizin de ocağı söndü" diye konuştu.

Camideki cinayette sanığa tahrik indirimi ile 16 yıl hapis 3

Yasin Şanlı'yı "kasten öldürme" suçundan suçlu bulan mahkeme heyeti, suçun haksız tahrik altında işlendiğine hükmederek, cezayı 16 yıla düşürüp sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Geçtiğimiz yıl 19 Temmuz'da Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi'nde meydana gelen olayda Şevki Tanrıkulu camide namaz kılarken, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen Yasin Şanlı tarafından bıçaklanarak öldürülmüş, olay cami içindeki güvenlik kamerasına anbean yansımıştı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri cami
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.