Çan'da yangına neden olan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Yangın, dün saat 12.00 sıralarında Çan'a bağlı Bahadırlı köyü yakınlarında tarım arazisinde başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ihbarla bölgeye gelen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri müdahale etti. Havadan 4 uçak, 2 helikopter, karadan ise çok sayıda arazöz, itfaiye ve personelle 1.5 saatte söndürülen yangında 600 dönüm ekili tarım arazisi zarar gördü. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmada olaya neden olan şüpheli tespit edilip hakkında adli işlem başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır