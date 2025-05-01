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Can havliyle atladığı otomobilden inen kişiler kırbaçla dövdü! İzmir'de trafiğin ortasında korkunç olay

İzmir trafiğin ortasında yaşanan kırbaçlı darp olayını konuşuyor. B.A. adlı kişi seyir halindeki araçtan yaralı halde can havliyle atladı, çok geçmeden otomobil durdu ve içinden inen 4 kişi kırbaçla B.A.'yı fena halde darbetti. B.A. ifadesinde otomobilin kaçırıldığını, kendisinin rehin alındığını ve telefonunun da gasbedildiğini söyledi. Suç aletinin görüntüsü dikkat çekti.

Can havliyle atladığı otomobilden inen kişiler kırbaçla dövdü! İzmir'de trafiğin ortasında korkunç olay

İzmir'in Bayraklı ilçesinde seyir halindeki otomobilden atlayan bir kişi, ardından araçtan inen 4 kişi tarafından kırbaçla dövülüp, darbedildi. Telefonu da gasbedilen kişi hastanede tedaviye alınırken, saldırganlardan 2’si yakalandı, 2 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürdürülüyor.

OTOMOBİLDEN İNİP KIRBAÇLA DÖVDÜLER

Olay, Osmangazi Mahallesi 574/3 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, B.A. isimli bir kişi seyir halindeyken araçtan atladı. Ardından duran otomobilden inen 4 kişi yaralı olduğu anlaşılan B.A.'yı kırbaç kullanarak ve yumruk atarak darbetti. Çevrede toplanan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunurken, saldırganlar otomobille bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, B.A.’yı kanlar içerisinde buldu. B.A., olay yerine sevk edilen ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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OTOMOBİLDE REHİN ALIP, KIRBAÇ VE YUMRUK ATARAK DARBETMİŞLER

Tedaviye alınan B.A., polise verdiği ilk ifadesinde B.M., A.A., O..E.İ. ve Ç.Y. isimli şüpheliler tarafından otomobil kaçırılıp, telefonunun gasbedildiğini anlattı. B.A., 4 kişi tarafından araç içerisinde kırbaçla vurulup, tekme ve yumrukla darbedildiğini ve Osmangazi Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilden can havli ile atladığını belirtti. Ardından araçtan inen şüphelilerin bir kez daha saldırdığını ancak çevrede vatandaşlar toplanınca kaçtıklarını söylediği öğrenildi.

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ŞÜPHELİLER ÇALDIKLARI CEP TELEFONUYLA YAKALANDI

B.A.’nın ifadesi doğrultusunda polis ekipleri olaya karışan otomobili ve şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerden B.A. ve A.A. adlı şüpheliler, B.A.’ya ait cep telefonu ile birlikte yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olaya karışan O.E.İ. ve Ç.Y.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir rehine
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