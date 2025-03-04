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Çanakkale Boğazı'nda gemiye binmek isterken denize düşen kılavuz kaptan hastaneye kaldırıldı

04.03.2025 22:17
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Çanakkale Boğazı'ndan geçen 183 metre boyundaki tankere kılavuzluk yapmak için çıktığı sırada kaptan, denize düştü. Kurtarılan kılavuz kaptan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda gemiye binmek isterken denize düşen kılavuz kaptan hastaneye kaldırıldı

Rusya'nın liman kenti Novorossiysk'tan yola çıkan ve Mersin'e giden Liberya bayraklı 183 metre boyundaki ‘Ocean Euphrosyne' isimli tankere Çanakkale Boğazı'ndan geçtiği sırada Gelibolu açıklarında binmek isteyen kılavuz kaptan S.K., nedeni henüz belli olmayan bir şekilde denize düştü.

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Olay sonrası bölgeye pilot motorlar sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu kaptan S.K. denizden çıkartılarak kıyıya getirildi.

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Kaptan, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kılavuz kaptan S.K'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)
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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kaptan Çanakkale
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