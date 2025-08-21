HABER

Çanakkale Boğazı’ndan geçen genel kargo gemisi makine arızası yaptı

Çanakkale Boğazı’ndan geçen 80 metre boyundaki ’MY ZEYNEP’ isimli genel kargo gemisi makine arızası yaptı. Gemi römorkörler refakatinde yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası’na demirletildi.

Yunanistan’dan Romanya’ya giden 80 metre boyundaki ’MY ZEYNEP’ isimli genel kargo gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Nara Burnu önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ’Kurtarma-19’ ve ’TÜRKELİ’ römorkörleri sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.
Gemi römorkörler refakatinde yedeklenip çekilerek Şevketiye Demir Sahası’na emniyetle demirletildi.

