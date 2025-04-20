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Çanakkale'de 100 bin fidanlık hatıra ormanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Çanakkale'ye 100 bin fidanlık bir hatıra ormanı oluşturuldu.

Çanakkale'de 100 bin fidanlık hatıra ormanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle geçen yıl Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Üvecik köyü sınırlarında meydana gelen orman yangınının ardından zarar gören bölgenin yeniden yeşertilmesi için harekete geçti. Yaklaşık 100 hektarlık alanda 100 bin fidan toprakla buluşturuluyor. Bu kapsamda düzenlenen ağaç dikim törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, sahadaki çalışmaları yerinde inceledi. Fidan dikim sürecine eşlik eden Demircan, işçilerle sohbet ederek bilgi aldı ve dikilen fidanlara can suyu verdi. Törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan'ın yanı sıra Çanakkale Vali Yardımcısı Polat Kara, AK Parti İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Hasan Şahin, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Geyikli Belediye Başkanı Mevlut Oruçoğlu ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci katıldı.

20 MİLYON FİDANLIK REHABİLİTASYON

Ağaç dikim töreninde konuşan Demircan, yangından zarar gören bölgeye ağırlıklı olarak zeytin ve fıstık çamı türlerinde fidanların dikildiğini belirterek 100 bin fidanın şu ana kadar 50 bininin toprakla buluşturulduğunu söyledi. Enerji ve madencilik politikalarının çevreyle tam uyum içerisinde yürütüldüğünün altını çizen Demircan, "Madencilik faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz rehabilitasyon çalışmalarıyla bugüne kadar yaklaşık 15 bin hektarlık alana 20 milyon fidan dikilmesini sağladık" ifadelerini kullandı.

ENERJİ SEKTÖRÜNÜN YEŞİL HEDEFİ: 10 MİLYON FİDAN

Enerji sektörüyle birlikte 2028'e kadar 10 milyon fidan dikme hedefi belirlediklerini ifade eden Demircan, "2019'dan bu yana yaklaşık 4,5 milyon fidanın dikimini başarıyla tamamladık. Kalan kısmını da Orman Genel Müdürlüğümüzün katkılarıyla, ülkemizin farklı bölgelerinde toprakla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.
Demircan, Bakanlığın çalışmalarının merkezine "önce insan, sonra çevre, sonra katma değerli üretim" ilkesini yerleştirdiğini belirtti. Çevreye rağmen değil, çevreyle birlikte enerjinin üretilebileceğini göstereceklerini kaydeden Demircan, iklim değişikliği, su ve kaynak sıkıntılarının giderek arttığı bir çağda çevreyle uyumlu madencilik ve enerji yönetiminin Türkiye'nin temel yaklaşımı olduğunu vurguladı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
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