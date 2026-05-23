Çanakkale’de 2 otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 15.30 sıralarında Biga ilçesi Biga-Bandırma yolu Osmaniye köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde araçlardaki E.K. ile N.Y.'nin öldükleri belirlendi.

Kazada yaralanan A.Ö. (26), B.K.Ö. (27) ve E.Y. (76) ise ambulansla Biga Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

