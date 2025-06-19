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Çanakkale'de 37 kaçak göçmen ile 2 göçmen organizatör yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 37 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Çanakkale'de 37 kaçak göçmen ile 2 göçmen organizatör yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, önceki gün Ayvacık ilçesi açıklarında 2 farklı noktada kaçak göçmen olduğu bilgisi sonrası harekete geçti. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botları tarafından lastik botlardaki 11'i çocuk 37 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki bulunan Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Öte yandan 2 şüpheli hakkında göçmen kaçakçılığı iddiasıyla işlem başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale sahil güvenlik
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