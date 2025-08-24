HABER

Çanakkale'de 56 kaçak göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı yakalandı

Çanakkale’nin Eceabat ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bir balıkçı teknesinde 19'u çocuk 56 kaçak göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Mustafa Fidan

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Eceabat ilçesi açıklarında balıkçı teknesi içerisinde kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik öotları KB-5 ve KB 44 tarafından hareket halindeki balıkçı teknesi durduruldu.

4 GÖÇMEN KAÇAKÇISI YAKALANDI

Durdurulan tekne içerisindeki 19'u çocuk olmak üzere toplam 56 kaçak göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. Göçmen kaçakçıları ise gözaltına alındı.

(İHA)

