Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor! Tarihi alanlar için alarm verildi, yangının görüntüleri yürekleri burktu

Çanakkale Gelibolu'da çıkan orman yangını ikinci gününde. 7 köyün tahliye edildiği yangında, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Denizden çekilen görüntülerde yangının boyutu gözler önüne serilirken, Eceabat ilçesine ulaşan faciada alevlerden kaçan karaca yürekleri dağladı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tarihi alan (şehitlikler), ziyaretçilerin güvenliği açısından, kısmen ziyarete kapatıldı" dedi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde dün çıkan ve 7 köyün tedbir amacıyla boşaltıldığı orman yangını sürüyor. Alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Gelibolu ilçesinde dün saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına ilk etapta 12 uçak, 9 helikopter ile havadan, 34 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 276 personel ile karadan müdahale edildi. Yangında alevlerden kaçan karacanın görüntüsü ise yürekleri burktu.

7 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle Gelibolu'nun Karainebeyli köyü ile Eceabat'a bağlı Kumköy, Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köyleri tedbir amacıyla tahliye edildi. 251 kişi güvenli alanlara taşındı. Bölgede toplam 7 köyün tahliye edildiği belirtildi.

GECE BOYUNCA KARADAN MÜDAHALE DEVAM ETTİ

Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerin müdahalesine ara verildi. Alevlere gece boyunca karadan 75 arazöz, 20 itfaiye, 16 dozer, 84 diğer araçlar ve 985 personel ile müdahale edildi. Bugün günün ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan müdahale tekrar başladı.

"EKİPLERİMİZ YOĞUN GAYRET GÖSTERİYOR"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale Gelibolu Tayfur köyü yangınına Gece boyunca karadan müdahaleye devam edildi. Havanın aydınlanmasının ardından hava araçları ile yeniden müdahaleye başlandı. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyorlar" ifadelerine yer verdi.

"2’NCİ BİR DUYURUYA KADAR GİRİŞLER DURDURULDU"

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı da sosyal medya hesabından Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na yangın nedeniyle girişlerin durdurulduğunu duyurdu. Açıklamada, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle, ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) 2’nci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur. Ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de geçici süreyle ziyarete kapalı olacaktır" denildi.

TAHLİYE EDİLEN KÖY SAYISI 7'YE ÇIKTI

Çanakkale Valisi Ömer Toraman da, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Eceabat Beşyol köyü tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Tahliye edilen köy sayısı 7 oldu. Şu ana kadar yangın, çok şükür tahliye ettiğimiz yerleşim yerlerine sirayet etmedi. Tarihi alan (şehitlikler), ziyaretçilerin güvenliği açısından kısmen ziyarete kapatıldı. Şu ana kadar yangından etkilenmedi. Bütün ekiplerimiz havadan ve karadan müdahaleye devam ediyorlar."

Yangın nedeniyle Gelibolu'nun Karainebeyli ve Ilgardere köyleri ile Eceabat'ın Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar, Küçükanafartalar köyleri tedbiren tahliye edilmişti.

TAHLİYE EDİLEN KÖYLERDEKİ VATANDAŞLAR EVİNE DÖNEBİLECEK

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar yangın, çok şükür tahliye ettiğimiz yerleşim yerlerine sirayet etmedi. Tarihi alan (şehitlikler), ziyaretçilerin güvenliği açısından kısmen ziyarete kapatıldı. Şu ana kadar yangından etkilenmedi. Bütün ekiplerimiz havadan ve karadan müdahaleye devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Vali Toraman, yangın nedeniyle tedbiren tahliye edilen Gelibolu'nun Karainebeyli ve Ilgardere köyleri ile Eceabat'ın Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar, Küçükanafartalar ve Beşyol köylerinde yapılan son değerlendirme neticesinde, isteyen vatandaşın evlerine dönebileceğine karar verildiğini, arzu eden vatandaşları Eceabat Konukevi'nde misafir etmeye devam edeceklerini bildirdi.

KAHREDEN GÖRÜNTÜ

Öte yandan Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda başlayıp Eceabat ilçesine ulaşan yangında alevlerden kaçan karaca görüntülendi.

Gelibolu'nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 16.28'de çıkan, rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara yayılan yangına müdahale sürüyor.

Yangın nedeniyle geniş bir ormanlık alan zarar görürken yaban hayatı da olumsuz yönde etkilendi.

Gelibolu Yarımadası'nda karaca popülasyonunun yoğun olduğu Kumköy ve Ilgardere köyleri arasındaki ormanlık alanda alevlerden kaçan karaca görüntülendi.

Can havliyle çevrede bir süre koşuşturan karaca, daha sonra gözden kayboldu. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, bu anları kayıt altına aldı.

BAKAN YUMAKLI: "ŞEHİTLİKLERİMİZ YANGINDAN ETKİLENMEDİ"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki yangına ilişkin Next Sosyal hesabından açıklama yaptı.

Yumaklı, "Çanakkale Gelibolu'da orman dışında başlayıp ormana sıçrayan yangına; 12 uçak, 18 helikopter, 343 kara aracı ve 1300 personel ile yoğun şekilde müdahalemiz devam ediyor. Dün saatte 60 kilometre hıza ulaşan rüzgar, bugün biraz daha düşük şiddetli seyrediyor. Nem oranı da yükseldi. Bu hava şartları bizim için düne göre daha fazla avantaj sağlıyor. Bu anlamda, düne göre çalışmalar daha olumlu yönde ilerliyor. Şu ana kadar bölgedeki şehitliklerimiz yangından etkilenmemiştir. Tedbiren boşaltılan 6 köydeki vatandaşlarımız güvenli bölgelere alınmıştır.

Yangının yerleşim yerlerini ve şehitlikleri etkilemeden, bir an evvel kontrol altına alınması için hem havadan hem de karadan yoğun şekilde mücadeleyi sürdürüyoruz. Meteorolojik veriler bugün Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde rüzgarın etkili olduğunu gösteriyor. Lütfen dışarıda ateş yakmayalım. Yangına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınalım" dedi.

(DHA)
