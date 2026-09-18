Çanakkale’de aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaza, saat 21.00 sıralarında Çanakkale-Ezine karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Bayramiç ilçesinde bir yakının düğününe katıldıktan sonra Ezine ilçesine bağlı Taştepe köyündeki evine dönen Yusuf Çelik (97), köyün karşısındaki yolda inip karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada belirlenemeyen bir araç Yusuf Çelik’e çarpıp, olay yerinden kaçtı.

ARACIN ÇARPTIĞI YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada arkadan gelen bazı araçlar ise yerde hareketsiz bir şekilde yatan Yusuf Çelik’e çarpmamak için manevra yaparak bariyerlere çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet Savcısı ve Olay yeri ekiplerinin incelemesi sonucu Yusuf Çelik’in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, jandarma ve polis ekipleri iddiaya göre çarpan aracın bulunması için çalışma başlattı.

Öte yandan kaza nedeniyle Çanakkale-İzmir karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır