Çanakkale'de boğaza dökülen atık su ile karşılaşan dalgıç, o anları su altı kamerasıyla kaydetti

Çanakkale'nin Kepez açıklarında denize dalış yapan bir dalgıç, boğaza dökülen atık su ile karşılaştı. Dalgıç Müjdat Turan o anları su altı kamerası ile görüntüledi.

Rekortmen Dalgıç Müjdat Turan, balık avı için zıpkınla dalış yaptı. Bir süre balık arayan dalgıç Turan, Çanakkale Boğazı'a dökülen atık su ile karşılaştı. Dalgıç, o anları su altı kamerası ile görüntüledi.

Olayı anlatan rekortmen Dalgıç Müjdat Turan, "Kepez açıklarında daldığımda 12-13 metre derinlikte pis bir suyun denize aktığını gördüm. Merak ettim ve bu görüntüyü kaydettim. Korkunç bir görüntü. Görüntüyü bunun ne olduğunu öğrenmek için aldım. Umarım yetkililer bu konuda önlem alır" dedi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

