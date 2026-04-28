Çanakkale'de emekli öğretmen, eşini öldürüp intihar etti

Olay, saat 20.30 sıralarında Esenler Mahallesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. Serpil Özlem Argüden ile Ferruh Argüden çiftinden haber alamayan yakınları evlerine gitti.

YAKINLARI ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Eve giren yakınları yatak odasında Argüden çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede emekli öğretmen Ferruh Argüden’in pompalı tüfekle önce eşi Serpil Özlem Argüden’i göğsünden vurarak öldürdüğü, daha sonra ise aynı silahla intihar ettiği belirlendi. Çiftin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

