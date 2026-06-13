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Ali Mahir Başarır'dan olay sözler: "Kemal Bey bir projeymiş"

CHP Grup Başkanvekilliği düşürülen Ali Mahir Başarır'dan Kemal Kılıçdaroğlu için olay açıklamalar geldi. Kılıçdaroğlu'nun bir görevi olduğunu ve onun için yeniden partinin başına geçtiğini savunan Başarır, "Kemal Bey maalesef ki çok kötü bir projeymiş" dedi.

Ali Mahir Başarır'dan olay sözler: "Kemal Bey bir projeymiş"
Devrim Karadağ

Mahkemenin verdiği 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ihracını istediği isimlerden olan ve CHP Grup Başkanvekilliği düşürülen Ali Mahir Başarır'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na bir saygısının, duygusunun kalmadığını belirten CHP'li Başarır, çok konuşulacak biri iddiayı gündeme getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun bir görevi olduğunu ve bugün bu görevini yerine getirmek için partinin başına yeniden oturduğunu savunan Başarır, çok konuşulacak ifadeler kullandı.

YouTube'daki Onlar kanalında Şule Aydın'ın sorularını yanıtlayan Başarır, "Kemal Kılıçdaroğlu bugün ne istiyor?" sorusuna yanıt verdi:

Ali Mahir Başarır dan olay sözler: "Kemal Bey bir projeymiş" 1

"DEMEK Kİ GÖREVİ DAHA BİTMEMİŞ"

"Demek ki görevi daha bitmemiş. Bu parti için bu ülke için, partisi için, muhalefet için. Ya da bitmeyecek bizim bir çilemiz varmış.

"KASETLE BAŞLAYAN BİR SÜREÇ..."

Bu dakikadan sonra onun kesinlikle bir görevi olduğunu düşünüyorum. Ve bir görev varmış zaten. Kasetle başlayan bu süreç buraya kadar geldi.

En sondaki görevi de CHP'yi Saray'ın bir uydusu haline getirmek istemesi. Bu kadar basit yani. Şimdi ben bu adamdan bu dakikadan ne bekleyebilirim bu dakikadan sonra.

Ali Mahir Başarır dan olay sözler: "Kemal Bey bir projeymiş" 2

"KEMAL BEY MAALESEF Kİ ÇOK KÖTÜ BİR PROJEYMİŞ"

Benim ona karşı bir duygum da kalmadı. Hakaret de etmiyorum. Kemal Bey maalesef ki çok kötü bir projeymiş."

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Anahtar Kelimeler:
Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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