Ali Mahir Başarır'dan olay sözler: "Kemal Bey bir projeymiş"

Mahkemenin verdiği 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ihracını istediği isimlerden olan ve CHP Grup Başkanvekilliği düşürülen Ali Mahir Başarır'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na bir saygısının, duygusunun kalmadığını belirten CHP'li Başarır, çok konuşulacak biri iddiayı gündeme getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun bir görevi olduğunu ve bugün bu görevini yerine getirmek için partinin başına yeniden oturduğunu savunan Başarır, çok konuşulacak ifadeler kullandı.

YouTube'daki Onlar kanalında Şule Aydın'ın sorularını yanıtlayan Başarır, "Kemal Kılıçdaroğlu bugün ne istiyor?" sorusuna yanıt verdi:

"DEMEK Kİ GÖREVİ DAHA BİTMEMİŞ"

"Demek ki görevi daha bitmemiş. Bu parti için bu ülke için, partisi için, muhalefet için. Ya da bitmeyecek bizim bir çilemiz varmış.

"KASETLE BAŞLAYAN BİR SÜREÇ..."

Bu dakikadan sonra onun kesinlikle bir görevi olduğunu düşünüyorum. Ve bir görev varmış zaten. Kasetle başlayan bu süreç buraya kadar geldi.

En sondaki görevi de CHP'yi Saray'ın bir uydusu haline getirmek istemesi. Bu kadar basit yani. Şimdi ben bu adamdan bu dakikadan ne bekleyebilirim bu dakikadan sonra.

"KEMAL BEY MAALESEF Kİ ÇOK KÖTÜ BİR PROJEYMİŞ"

Benim ona karşı bir duygum da kalmadı. Hakaret de etmiyorum. Kemal Bey maalesef ki çok kötü bir projeymiş."