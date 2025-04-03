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  4. Çanakkale’de gemide yaralanan personel tahliye edildi

Çanakkale’de gemide yaralanan personel tahliye edildi

03.04.2025 18:33
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında demirli olan ‘Anna' isimli ticari gemide çalışan Sergey G.F. (43) spiral makinesi ile çalıştığı sırada kopan parçanın yüzen gelmesi sonucu yaralandı. Yaralı mürettebatın sahil güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Çanakkale’de gemide yaralanan personel tahliye edildi

Olay, sabaha karşı Bozcaada ilçesinde demirli bulunan Guyana bayraklı ‘Anna' isimli ticari gemide meydana geldi. Gemide 2'nci çarkçı olarak çalışan Rusya uyruklu Sergey G.F.'nin, spiral makinesi ile çalıştığı sırada makineden kopan parça yüzünü yaraladı.

Yaralı mürettebatın tıbbi tahliyesi için sahil güvenlik ekiplerinden talepte bulunuldu. ‘TCSG-908' sahil güvenlik botuna alınan Sergey G.F., Geyikli iskelesine getirildi. Ambulansa alınan Sergey G.F., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Bozcaada
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