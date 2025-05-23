HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çanakkale’de motosikletle refüjdeki trafik levhasına çarpan sürücü hayatını kaybetti

Çanakkale’nin Çan ilçesinde kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki trafik levhasına çarpan Enes Haymana (19) hayatını kaybetti.

Çanakkale’de motosikletle refüjdeki trafik levhasına çarpan sürücü hayatını kaybetti
Begüm Özkaynak

Kaza, saat 19.45 sıralarında Çan ilçesi Biga-Çan karayolu üzerinde meydana geldi. Enes Haymana yönetimindeki 17 ZF 571 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Enes Haymana, trafik levhalarına çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Haymana, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yunanistan'dan İsrail'e Gazze tepkisiYunanistan'dan İsrail'e Gazze tepkisi
Yargı kararına rağmen o ismi kritik göreve atadı!Yargı kararına rağmen o ismi kritik göreve atadı!

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Victor Osimhen, Galatasaray'dan ayrılıyor! 135 milyon Euro'luk teklifi kabul etme kararı aldı

Victor Osimhen, Galatasaray'dan ayrılıyor! 135 milyon Euro'luk teklifi kabul etme kararı aldı

İnan Kıraç hastaneden kaçırıldı! Yalova'ya gidip geri döndüler

İnan Kıraç hastaneden kaçırıldı! Yalova'ya gidip geri döndüler

SGK duyurdu! Bunu yapanlara cezai işlem uygulanacak

SGK duyurdu! Bunu yapanlara cezai işlem uygulanacak

Şükriye Aci şikayetini geri çekmişti! Cihantimur'dan açıklama

Şükriye Aci şikayetini geri çekmişti! Cihantimur'dan açıklama

TBMM'ye giremeyince havaya ateş açtı! Polisi görünce kaçmaya çalıştı

TBMM'ye giremeyince havaya ateş açtı! Polisi görünce kaçmaya çalıştı

ABD'de uçak düştü! Birçok evde yangın çıktı

ABD'de uçak düştü! Birçok evde yangın çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.