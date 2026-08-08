Çanakkale’de plajda şoke eden keşif! Yüzerken savaş mühimmatı buldu

Çanakkale'de plajda savaştan kalma olduğu değerlendiren askeri mühimmat bulundu.

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde bulunan halk plajında savaştan kalma olduğu değerlendirilen askeri mühimmat bulundu. İddiaya göre bir vatandaş tarafından denizde bulunan metal bir parça kumsala çıkarıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sahilde emniyet şeridi çekerek bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Bomba Uzmanı ekibi tarafından alınan askeri mühimmat incelenmek Kepez Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Öte yandan vatandaşların sahildeki askeri mühimmata aldırış etmeden denize girdikleri görüldü.



Kaynak: İHA | Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır