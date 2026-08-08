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Çanakkale’de plajda şoke eden keşif! Yüzerken savaş mühimmatı buldu

Kepez Halk Plajı’nda yüzen bir vatandaş, denizde fark ettiği metal cismi kumsala çıkardı. Savaştan kalma olduğu değerlendirilen askeri mühimmat için bölgede güvenlik önlemi alındı.

Çanakkale’de plajda şoke eden keşif! Yüzerken savaş mühimmatı buldu

Çanakkale'de plajda savaştan kalma olduğu değerlendiren askeri mühimmat bulundu.

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde bulunan halk plajında savaştan kalma olduğu değerlendirilen askeri mühimmat bulundu. İddiaya göre bir vatandaş tarafından denizde bulunan metal bir parça kumsala çıkarıldı.

Çanakkale’de plajda şoke eden keşif! Yüzerken savaş mühimmatı buldu 1

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sahilde emniyet şeridi çekerek bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Çanakkale’de plajda şoke eden keşif! Yüzerken savaş mühimmatı buldu 2

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Bomba Uzmanı ekibi tarafından alınan askeri mühimmat incelenmek Kepez Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Çanakkale’de plajda şoke eden keşif! Yüzerken savaş mühimmatı buldu 3

Öte yandan vatandaşların sahildeki askeri mühimmata aldırış etmeden denize girdikleri görüldü.

Çanakkale’de plajda şoke eden keşif! Yüzerken savaş mühimmatı buldu 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale plaj savaş mühimmat yüzme
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