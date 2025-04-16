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Çanakkale'de rüzgar gülü kanadı taşıyan tır devrildi

Çanakkale'de rüzgar gülü kanadı taşıyan tır devrildi. Kaza anında tır üzerindeki rüzgar gülü kanadı çevrede bulunan sandık fabrikasının ve bir damın üzerine devrilerek hasar oluşturdu.

Çanakkale'de rüzgar gülü kanadı taşıyan tır devrildi

Kaza, saat 10.45 sıralarında Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre özel bir firamaya ait rüzgar gülü kanadı taşıyan tır Umurbey girişinde dönüş yaptığı sırada henüz belli olmayan bir nedenle devrildi. Kaza anında tır üzerindeki rüzgar gülü kanadı çevrede bulunan sandık fabrikasının ve bir damın üzerine devrildi. Sandık fabrikasında ve bir damda maddi hasar oluşurken, jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Tır
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