Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Çanakkale'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde 5-17 Kasım tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde, 17 şüpheliye ait 11 adrese operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 36 gram kubar esrar, 35 gram sentetik kannabinoid hammadde, 17 gram sentetik kannabinoid, 10 gram skunk, 10 gram kenevir tohumu, 10 adet sentetik ecza, 2 adet ruhsatsız 9 milimetre tabanca, ruhsatsız 7.65 milimetre tabanca, 65 adet 9 milimetre ve 15 adet 7.65 milimetre tabanca fişeği, uyuşturucu öğütme aparatı, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 29 adet uyuşturucu kullanma aparatı (kova), 6 adet cep telefonu, 3 bin 200 TL suç geliri para ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Çanakkale
