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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de yapılan huzur uygulamalarında uyuşturucu suçlarından 4 kişi tutuklandı. Uygulamalar sırasında birçok kişi yakalandı.

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Çanakkale’de huzur uygulamalarında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret suçundan 4 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı 1

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6-15 Haziran tarihlerinde il merkezi ve ilçelerinde yapılan uygulamalarda 11731 şahıs ve 3192 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 16 şahıs yakalandı, 9’u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 534 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı 2

Toplamda, 225 gram narkotik madde, 2941 adet uyuşturucu hap, 3 kök Kenevir bitkisi ele geçirildi. 69 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticaret suçundan işlem yapılan 4 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

İş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayı ile ilgili 1 şahıs, yağma-tehdit-hakaret olayı ile ilgili 2 şahıs çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama olayı ile ilgili 2 iş yeri, 3 ikamette yapılan aramalarda 6 mağdur kadın kurtarıldı, 3 şüpheli şahıs çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı 3

Ayrıca kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 95 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale uyuşturucu güvenlik
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