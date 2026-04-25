HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çanakkale'deki Anzak Koyu'nda Şafak Ayini

Çanakkale Kara Savaşlarının 111'inci yıl dönümünde Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi. Sabaha karşı Anzak Koyu'nda 'Şafak Ayini' yapıldı.

Çanakkale destanının yazıldığı topraklardaki ilk tören Şehitler Abidesi'ndeydi. Anma töreni Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı ardından saygı atışı yapıldı.

Törende İtilaf Devletleri adına Fransız Koramiral Yannick Bossu konuştu. Bossu "Türk milletinin kurucusu ve bu savaşta görev yapmış bir üst düzey subay olan Mustafa Kemal Atatürk, bu yarımadada ölen tüm milletlerin askerlerinin anısını onurlandırmaya önem göstermişti." dedi.

Şehitler abidesindeki etkinlikler resmi geçit töreni ve Türk Yıldızları'nın gösteriyle sona erdi.

Fransız ve İngiliz mezarlıklarında da anma etkinlikleri vardı. Geleneksel Şafak Ayini için Çanakkale'ye gelen Avustralyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan grup, gece saatlerinde kent merkezinden Tarihi Gelibolu Yarımadası'na geçti.

Anzak Koyu'ndaki tören alanına ulaşan grup, geleneksel "Şafak Ayini"nin saatini uyku tulumları ve battaniyeler içinde bekledi.

Tören sırasında Avustralya ve Yeni Zelanda büyükelçileri ve askeri̇ yetkililer Anzak askeri̇ anıtına çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu.

Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor.

Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.