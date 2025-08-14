HABER

Çanakkale’deki yangınlarda mahsur kalan hayvanlara sağlık taraması

Çanakkale'de yaşanan yangınlarda alevlerin ortasında mahsur kalan hayvanların gerekli tedavi ve bakımları yapılıyor.

Çanakkale'deki yangınlarda mahsur kalan hayvanlara sağlık taraması

Çanakkale’de meydana gelen orman yangınlarının ardından Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgedeki yangın afeti sırasında mahsur kalan hayvanlar için sağlık taraması gerçekleştiriyor. Veteriner hekimler, yangınlardan etkilenen hayvanların sağlık durumunu belirleyerek gerekli tedavi ve bakımlarını yapıyor. Ayrıca çiftçiler hayvanlarının sağlık durumları hakkında ve yangın sonrası alınması gereken önlemler konusunda bilgilendiriliyor.

Çanakkale İl Tarım Müdürlüğü tarafından ‘Çanakkale İlimizde Yangın Sonrası Yaralar Sarılıyor’ mesajıyla yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığının korunması ve yangınların olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için çalışmalarına devam edecektir. Bu süreçte hayvan sahiplerinin dikkatli olmaları ve veteriner hekimlerle iş birliği yapmaları büyük önem taşımaktadır."Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

