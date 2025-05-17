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Çanakkale’de boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın, son yolculuğuna uğurlandı

Çanakkale’de boşanma aşamasındaki eşi Uğur Zan tarafından başından silahla vurularak öldürülen Zeynep Zan, son yolculuğuna uğurlandı.

Çanakkale’de boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın, son yolculuğuna uğurlandı

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Çanakkale merkez İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi üzerinde meydana geldi. Uğur Zan 34 GGZ 686 plakalı otomobiliyle, 17 EE 166 plakalı motosikletle seyir halinde olan boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan’ın önünü kesti.

SİLAHLA EŞİNİ VURARAK ÖLDÜRDÜ

Aralarında yaşanan tartışmanın ardından yanında getirdiği silahla Uğur Zan, eşi Zeynep Zan’ı başından silahla vurdu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Zeynep Zan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Zeynep Zan’ın cenazesi bugün Arslanca Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Zeynep Zan’ın cenazesi Yeni Mezarlığa defnedildi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Çanakkale
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