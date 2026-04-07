Çanakkale’de farklı suçlardan aranan 6 şüpheli tutuklandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 Mart-6 Nisan tarihleri arasında il ve ilçe huzur uygulamalarında, 8 bin 582 şahıs, 2 bin 793 araç incelendi. Farklı suçlardan aranması bulunan 35 şüpheli yakalanırken 447 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. Toplamda 292,81 gram narkotik madde, 135 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan 2 şüpheli tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, uyuşturucu madde suçundan hapis cezası ile aranması olan 1 şüpheli de tutuklandı. Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 76 şüpheli hakkında kabahatler kanunu hükümleri tarafından idari yaptırım uygulandı. Çanakkale’de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya teşebbüs eden 43 kaçak göçmen gerekli yasal işlemleri için Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edilirken bu şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Gerçekleştirilen operasyonda olaylarda kullanılan 2 araç, 6 can yeleği, 15 can simidi, 3 hava pompasına el konuldu.



