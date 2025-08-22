HABER

Çanakkale’de yuvalarını kaybeden yavru kukumavlar koruma altına alındı

Çanakkale’de yuvalarını kaybeden kukumavlar, duyarlı vatandaşlar sayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü Çanakkale Şube Müdürlüğü’ne ulaştırıldı. Yavru kukumavların tedavisi, uzman personel tarafından başlatıldı.

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyü yakınlarında 2 yavru kukumav ve Gelibolu ilçesinde bulunan 1 yavru kukumav, duyarlı vatandaşlar sayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü Çanakkale Şube Müdürlüğü’ne ulaştırıldı.
Vatandaşlar yuvalarını bulamadığı için kukumavları ekiplere teslim etti. Farklı yuvalardan gelen kukumavların, tedavi süreçleri paylaşıldı. Uzman ekipler tarafından tedavileri başlatılan kukumavlar tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından yeniden doğal yaşam alanlarına salınacak.

’’AMACIMIZ, KUKUMAVLARIN YENİDEN DOĞAL YAŞAM ALANLARINA KAZANDIRILMASIDIR’’

DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin’in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Amacımız, bakım ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından sağlıkla büyüyen kukumavların yeniden doğal yaşam alanlarına kazandırılmasıdır" ifadelerine yer verdi.

